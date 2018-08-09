Samsung Electronics инвестирует в развитие производства

8 августа южнокорейская компания Samsung Electronics опубликовала инвестиционный план, основные направления которого – рост производства полупроводников и развитие в целом. Таким образом, Samsung Electronics собирается запустить новый цикл путём дополнительного финансирования основных сфер производства и инновационных проектов. По мнению компании, в условиях четвёртой промышленной революции важную роль играют полупроводниковые запоминающие устройства, искусственный интеллект, мобильная связь пятого поколения и производство прикладных деталей электронных устройств. В связи с этим, компания сделала большой шаг в сторону полномасштабной активизации исследований в данных областях для создания собственных технологий.





Первая часть плана посвящена подготовке основы для дальнейшего развития компании, согласно которой, в течение трёх лет планируется инвестировать в развитие производства около 180 трлн вон или 160 млрд долларов, а также нанять 40 тыс. служащих. Вторая часть связана с инновациями. На пять лет запланированы программы обучения программированию 10 тыс. представителей молодёжи, поддержки открытия бизнеса и продвижения открытых инноваций. Наконец, принятый план предусматривает взаимовыгодное партнёрство, включающее финансирование и поддержку фабрик “умного производства” и компаний-партнёров. Ожидается, что столь масштабный инвестиционный план Samsung Electronics окажет содействие правительству в поддержании темпов экономического развития страны.