Реформирование системы парламентских выборов

ⓒYONHAP News

8 августа новый лидер Партии за демократию и мир Чон Дон Ён провёл встречи с представителями других партий, призвав к сотрудничеству в процессе реформирования действующей системы парламентских выборов.

О необходимости реформ заговорили в связи с тем, что действующая система выборов не отображает реальную волю народа. Несмотря на наличие системы пропорционального представительства, результаты голосования в одномандатных округах важнее. Кандидат, победивший в своём избирательном округе, избирается в Национальное собрание, а все остальные автоматически лишаются права избрания. Таким образом, партия, получившая большее количество голосов, может на самом деле получить меньшее количество мест в парламенте. Новые реформы призваны исправить недостатки действующей системы.

Существует два плана реформирования системы парламентских выборов. Во-первых, предлагается ввести взаимосвязанную представительную систему распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. В случае, если число избранных кандидатов от каждого округа меньше числа разрешённых мандатов от партии, оставшееся количество мест планируется восполнить за счёт пропорционального представительства.

Во-вторых, предлагается использовать многомандатную систему выборов, в соответствии с которой будут избираться несколько парламентариев за счёт объединения избирательных округов. В связи с вышесказанным, большое внимание привлекает проект, предложенный Центризбиркомом в 2015 году. В соответствии с ним, территорию страны предлагается разделить на шесть избирательных округов и составить для каждого списки пропорционального представительства от партии. Общее количество мест предлагается до трёхсот.

Не исключено, что реформа избирательной системы приведёт к избранию в Национальное собрание депутатов от мелких политических партий. С одной стороны, это может привести к нарушению политического равновесия, а с другой - смягчить жёсткое противостояние в парламенте.