Представители Китая и России посетят Пхеньян 

9 сентября в Пхеньяне пройдут торжества по случаю 70-летия образования КНДР. Это один из самых главных праздников в стране наряду с Днём рождения Ким Ир Сена (15 апреля) и Днём образования Трудовой партии Кореи (10 октября). Ещё до праздника по всей стране проводятся культурные мероприятия, а 9 сентября состоятся основные торжества. Главным событием в программе праздника является военный парад, на котором обычно демонстрируется боевая техника. В частности, в прошлом году на нём были показаны межконтинентальные баллистические ракеты. Однако на этот раз, в связи с улучшением ситуации на Корейском полуострове, Пхеньян, как ожидается, ограничится показом ракет малой дальности.





Китай и Россия приняли решение отправить для участия в праздничных мероприятиях своих официальных представителей. Председателя КНР Си Цзиньпина будет представлять член Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу. От имени президента России Владимира Путина в праздничных мероприятиях примет участие председатель Федерального собрания – верхней палаты российского парламента – Валентина Матвиенко. После двух межкорейских и американо-северокорейского саммитов посещение Пхеньяна высокопоставленными представителями двух соседних стран приобретает особое значение. Не исключено заключение двусторонних и трёхсторонних договорённостей. Помимо этого, большое внимание будет уделено содержанию мероприятий и выступлениям на них официальных лиц КНДР. Благодаря этому можно будет предсказать дальнейшие действия Пхеньяна.