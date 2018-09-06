Создание пунктов пропуска через межкорейскую границу

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Спустя месяц после подписания совместной декларации на первом межкорейском саммите в июне 2000 года состоялась двусторонняя встреча на высоком уровне, на которой было заключено соглашение о воссоединении железнодорожной магистрали на западном побережье. В соответствии с ним требовалось открыть пункт пропуска, который осуществлял бы все виды контроля на границе. До открытия пропускных пунктов на западном и восточном участках единственным местом пересечения границы между Югом и Севером служил Пханмунчжом. Создание двух дополнительных пограничных переходов значительно расширило возможности для контактов между двумя Кореями. Они обеспечили обмен людьми и товарами по двум сухопутным маршрутам. К сожалению, из-за ухудшения отношений между Югом и Севером оба пункта пропуска уже в течение нескольких лет бездействуют.