Актриса Ли На Ён на пресс-конференции

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Ли На Ён впервые за долгое время посетила официальное мероприятие. Актриса появилась 4 сентября на официальной пресс-конференции 23-го Пусанского международного кинофестиваля, которая прошла в столичном районе Чун-гу. А все потому что фильм «Прекрасные дни» (퓨티풀 데이즈), в котором она сыграла главную роль, будет открывать кинопоказ в Пусане. Новый фильм «Прекрасные дни» основан на реальных собитиях и покажет зрителям историю о бежавшей на юг северной кореянке. Бросив свою семью китайских корейцев, мать бежит в Южную Корею, из-за чего ее начинает ненавидеть брошенный сын, однако спустя 16 лет мать и сын встречаются снова. Весь фильм пронизан тяжелыми сценами о душевной боли и надежде главных героев. В последний раз Ли На Ён снималась в фильме «Воющий» (하울링) в 2012 году.