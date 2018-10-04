Глава 6. Хо Сэн Вон пошёл уговаривать разбойников (1)

Чтобы основать свою страну, Хо Сэн Вону нужно было собрать жителей. Для этого он и его первый гражданин, старый рыбак, вернулись в Чосон. Когда маленький корабль доплыл до порта, наш герой услышал слухи о разбойниках. Почти все люди говорили о них: «Ты слышал, что людей из соседней деревни ограбили? Их насчитывается несколько сотен». Его собеседник отметил: «Конечно, слышал. Моего знакомого также ограбили, разбойники бесстыдно воруют не только имущество людей, в том числе дорогие украшения, но и домашних животных». Разбойники грабили всех, кого только могли. Им было неважно, богатые или бедные. Даже самые простые крестьяне были не исключением: «На что мы будем жить? Они забрали с собой всё. Будь они прокляты! С ними нужно что-то сделать. Почему король их не наказывает? Нам конец!»

В свою очередь, богатые янбаны специально наняли охранников, но такие усилия оказались бессмысленными. Никто не смог защитить своё имущество от большого количества разбойников. Всё больше людей стали бояться, так как никто не смог остановить этих разбойников. Между тем, и сами разбойники особо не радовались сложившейся ситуации: «Нас слишком много, а еды недостаточно. Хотелось бы не трогать таких бедных людей как мы, но у нас ничего нет поесть». Из-за чрезмерно большого количества людей у разбойников была своя проблема. В итоге в деревнях и городах, где побывали разбойники, ничего не осталось ни людям, ни разбойникам. Хуже всего, со временем их становилось всё больше и больше, так как те, кто был жертвой, также присоединялись к группе разбойников. Наконец, их число достигло нескольких тысяч. Голодные разбойники из-за нехватки еды становились жестокими. К королю поступили просьбы скорее поймать их. Король отдал приказ правителям деревень и городов разместить солдат для защиты жителей. Эти слухи дошли и до самих разбойников. Большинство из них оказались в панике, ведь они были лишь простыми крестьянами. Просто эти люди совершили ошибку, так как устали от неравенства и несправедливого отношения общества к ним. В общем они стали искать убежище в лесу, что усложняет их поимку. В лесу они были безопасны, но голодны. Им осталось выбрать одно из двух: попасть в тюрьму, или умереть от голода.