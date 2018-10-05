Валютные резервы и кредитный рейтинг РК

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В конце сентября валютные резервы Республики Корея составили 403 млрд долларов, увеличившись на 1 млрд 870 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные предоставил 4 октября Банк Кореи. Рост объёма валютных резервов продолжался с марта по июль этого года. В августе отмечалось небольшое снижение, однако в сентябре рекорд был снова обновлён.

Эксперты выделяют две причины рекордного роста данного показателя. Во-первых, это связано с ростом прибыли от управления зарубежными активами, а во-вторых - с успешным выпуском стабилизационных облигаций в иностранной валюте. Очень часто успешный выпуск подобных облигаций считается барометром экономической стабильности государства.

Стабильность южнокорейской экономики была отмечена также международным рейтинговым агентством Standard & Poor’s, которое уже более двух лет подряд сохраняет за Республикой Корея суверенный рейтинг АА со стабильным прогнозом. Более высокий рейтинг имеют 16 стран. 11 из них обладают наивысшим рейтингом ААА - Германия, Канада, Австралия, Сингапур, Нидерланды, Дания, Швеция, Люксембург, Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн. Ещё пять стран - США, Гонконг, Финляндия, Австрия и остров Мэн - обладают рейтингом АА+.

Такой же рейтинг, как у Республики Корея, присвоен ещё шести странам - это Великобритания, Бельгия, Франция, Новая Зеландия, Объединённые Арабские Эмираты и Кувейт. Чуть ниже рейтинг у Тайваня, и на две ступени ниже у Японии и Китая.

Высокий уровень валютных резервов и высокий кредитный рейтинг страны свидетельствуют о стабильности южнокорейской экономики. Тем не менее, нельзя не признать, что геополитическая ситуация на Корейском полуострове является серьёзным сдерживающим фактором для повышения кредитного рейтинга страны. Геополитические риски могут быть снижены, если Северная Корея пойдёт на открытие своих экономических границ.