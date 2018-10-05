Распространение фальшивых новостей – серьёзное преступление 

Полиция усилит борьбу с распространителями фальшивых новостей. Об этом сообщил на состоявшейся 8 октября пресс-конференции в Сеуле начальник полицейского управления РК Мин Гап Рён. По его словам, 12 сентября полиция приступила к реализации специальных мер, и на данный момент выявлено 37 нарушений. В 21 случае был направлен запрос о блокировке, а в отношении остальных 16 ведётся расследование. В полиции образована специальная группа, которая будет отвечать за пресечение распространения ложных новостей и анализ соответствующей информации. Мин Гап Рён отметил, что с широким распространением частных новостных каналов и блогов проблема ложных новостей становится всё серьёзнее. Глава южнокорейской полиции заявил, что умышленное создание и распространение фальсифицированной информации строго преследуется. В зависимости от тяжести преступления, нарушителю может грозить наказание от административного взыскания до лишения свободы на срок до семи лет.





Правительство и правящая партия демонстрируют твёрдую приверженность искоренению фальшивых новостей. Премьер-министр Ли Нак Ён ранее призвал строго наказывать в соответствии с законом распространителей «злонамеренных фальшивых новостей». В правящей Демократической партии Тобуро образована специальная группа по борьбе с фальшивыми новостями, которую возглавил депутат Пак Кван Он. Ещё в апреле этого года депутат предложил законопроект об усилении борьбы с распространением фальшивой информации. Он обязывает владельцев информационно-новостных ресурсов удалять фальшивые новости. Крупнейшая в стране оппозиционная партия Свободная Корея выступает против новых мер, указывая, что это может привести к ущемлению свободы слова.



