Ким Чон Ын пригласил инспекторов из США убедиться в демонтаже ядерного полигона 

Северокорейский лидер Ким Чон Ын пригласил американских инспекторов лично убедиться в том, что ядерный полигон в Пхунгери демонтирован. Об этом сообщили в госдепартаменте США, отметив, что визит госсекретаря Майкла Помпео в КНДР открыл дорогу для проведения второго американо-северокорейского саммита. Хотя подробности трёхчасовой встречи не разглашаются, Вашингтон положительно оценивает её результаты. В частности, президент США Дональд Трамп в своём Twitter написал, что это была «хорошая встреча», которая представляет собой «прогресс в реализации сингапурских договорённостей».





Известно, что в ходе переговоров состоялся обмен мнениями относительно скорейшего проведения второго американо-северокорейского саммита. Кроме того, обсуждались дальнейшие меры по денуклеаризации Корейского полуострова и ответные действия со стороны США. В этом усматривается намёк на то, что стороны, вероятно, затронули выполнение северокорейского условия – объявления об окончании Корейской войны. Что касается ядерного полигона Пхунгери, то он был закрыт 24 мая в преддверии первого американо-северокорейского саммита в Сингапуре. Работы по демонтажу проводились в отсутствие иностранных наблюдателей. Это породило сомнения в том, действительно ли ликвидация полигона была «необратимой». Проведение инспекции группой наблюдателей может развеять подобные подозрения. Вместе с тем, в вопросе смягчения или отмены санкций вряд ли был возможен какой-либо прогресс, поскольку США неоднократно заявляли о своей приверженности сохранению санкций вплоть до завершения денуклеаризации.