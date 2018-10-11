



Корейская цитра каягым была изобретена почти 1500 лет назад королем Касилем из племенного союза Кая. Тогда Касиль даже и не думал, что инструмент переживет много столетий практически в первозданном виде. В государстве Чосон, а также уже в современные годы цитру каягым можно было встретить и в модернизированном виде, в котором легче исполнять корейские народные песни и западные мелодии. Подробнее о цитре каягым вы узнаете в нашем выпуске.





Выпуск 383. Цитра каягым

* Песня "Светло ли окно на востоке" для мужского голоса в ритме чхосудэоп - Чо Ю Хвэ (цитра каягым), Ким Бён О (вокал)

* Части "Чунчжунмори", "Чачжинмори", "Хвимори", "Сэсанчжоси" и "Твиттасырым" из мелодии "Санчжо" для цитры каягым - Мин Ми Ран (цитра каягым)

* Мелодия "Тхарёнхян чондан" - Ансамбль каягымисток университета Сунмён