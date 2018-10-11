67% южнокорейцев - за отмену смертной казни

10 октября в 16-ый раз отмечался Всемирный день за отмену смертной казни. В РК неофициальный мораторий на смертную казнь был введён 30 декабря 1997 года. Фактически данный вид наказания не применяется, однако на законодательном уровне он всё ещё существует. Сегодня смертную казнь отменили законодательно или фактически 142 страны мира. Таким образом, практически во всём мире наблюдаются тенденции к защите прав человека. Подобные настроения преобладают и в РК. Согласно результатам исследования, проведённого Национальной комиссией по правам человека, 67% южнокорейцев высказались за отмену смертной казни и введение альтернативного наказания. Среди причин отмены были названы вероятность судебной ошибки, политические мотивы и другие факторы.





Однако не всё так просто. Стоит заметить, что статистика зависит от общественных настроений на момент опроса. К примеру, в случае громкого дела о серийных убийствах показатели могут измениться. Таким образом, проблему смертной казни нелегко решить. Не совсем ясен вопрос с адекватным наказанием за серьёзные преступления. Если учесть результаты опроса, то значительная доля респондентов высказалась за отмену смертной казни в случае введения равноценного наказания, такого как пожизненное заключение или возмещение причинённого ущерба. В любом случае наступил тот момент, когда корейское общество готово к широкому обсуждению столь непростой проблемы.



