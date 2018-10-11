Конфликт вокруг строительства базы ВМС на острове Чечжудо

Военно-морская база на острове Чечжудо представляет собой морской порт гражданского и военного назначения. Военные планировали к 2014 году завершить строительство причалов для 20 кораблей ВМС РК и двух гражданских круизных лайнеров. Правительство объясняет необходимость строительства военного объекта интересами безопасности страны. Во-первых, остров Чечжудо находится на удалённом расстоянии от материковой части страны. Во-вторых, в случае военного конфликта остров остаётся незащищённым от ВМС Китая, Японии и других стран. Поэтому наличие базы повышает обороноспособность страны и создаёт плацдарм для защиты государственной территории. Одновременно данный объект способствует привлечению туристов и развитию региона. Собрание жителей деревни Канчжон-маыль одобрило размещение военно-морской базы на острове Чечжудо, однако были и те, кто выступил против. К решению проблемы подключились политические партии и общественные организации, в результате чего она приобрела широкий общественный резонанс, а строительство несколько раз останавливалось.





Противники строительства заявляли, что наличие базы нарушает мирный статус острова и обостряет отношения с Китаем. Кроме того, любой военный объект наносит вред экологии. Несмотря на все аргументы за и против, строительство объекта было продолжено. В ноябре 2015 года был завершён первый этап строительства, через год база была введена в эксплуатацию. В марте 2016 года Военно-морские силы подали судебный иск против местных жителей и общественных организаций, чьи действия привели к затягиванию строительных работ и дополнительным убыткам. Президент РК Мун Чжэ Ин, побывавший в четверг на острове Чечжудо, предложил амнистировать всех участников протестов, признанных судом виновными, и восстановить их в гражданских правах.