Решение по делу о принудительном труде корейцев

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Верховный суд Республики Корея обязал металлургическую компанию Nippon Steel Corporation выплатить компенсации четырём южнокорейским гражданам, работавшим на её заводах во время японской колониальной оккупации. Такое решение было вынесено 30 октября по итогам апелляционного рассмотрения требования компенсации. Что касается спорного момента о праве истцов, то суд постановил, что частные обращения по вопросу компенсаций оправданы, поскольку они не подпадают под базовый договор об отношениях между Японией и Кореей, заключённый в 1965 году. Суд также не принял утверждение Nippon Steel Corporation о том, что частные претензии пострадавших утратили актуальность.

Суд постановил, что японская компания должна выплатить каждому истцу по 100 млн вон или 87 тыс. долларов. Ожидается, что Япония примет ответные меры, обратившись с данным вопросом в международный суд, что ещё больше обострит и без того непростые отношения двух стран. Кроме того, могут последовать иски и от других потерпевших.

Ранее истцы обращались с аналогичным иском в Центральный суд города Осака. Однако в октябре 2003 года суд постановил, что компании Nippon Steel Corporation, которая привлекала к работе истцов, давно нет, а её преемница Nippon Steel & Sumitomo Metal не обязана выплачивать чужие долги. В южнокорейском суде низшей инстанции иски были тоже поначалу отвергнуты, и лишь в 2012 году Верховный суд постановил, что решение японского суда не может быть признано правомерным. На этот раз консультативный орган Верховного суда утвердил решение о конкретной сумме компенсаций.

Япония настаивает на том, что разногласия по поводу выплат отдельным лицам были улажены базовым договором между Кореей и Японией от 1965 года. В нём предусматривалась финансовая помощь со стороны Японии на сумму 500 млн долларов, в том числе 300 млн долларов безвозмездно. В тот период южнокорейскому правительству пришлось принять данное предложение ввиду необходимости развития отечественной экономики, однако разногласия по поводу компенсаций до сих пор не утихают. В свете данных событий ожидается увеличение числа истцов, требующих компенсаций от японской компании, а также дальнейшее охлаждение отношений между Сеулом и Токио.