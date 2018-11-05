Новый регулярный альбом Им Чхан Чжона





Сегодня у нас прозвучат песни из свежего регулярного альбома певца Им Чхан Чжона.

Прошло уже 23 года с тех пор, как Им Чхан Чжон начал петь в Корее. Дебютировал артист в 1990 году в качестве актёра. А в качестве певца он попробовал себя только в 1995 году, когда выпустил свой первый официальный альбом. Дебютный диск не привлёк особенного внимания корейских меломанов, аналогичная история произошла также со второй регулярной пластинкой, вышедшей годом позже. Известность певец приобрёл в 1997 году, когда записал третий регулярный альбом с песней 'Again'. С тех пор артист остаётся одним из ярких звёзд эстрады Кореи.

Новый 14-ый регулярный альбом певца Им Чхан Чжона появился в сентябре этого года. Диск не пестрит инновациями и экспериментами, но старые поклонники остались довольны работой. В новой работе преобладают привычные приятные мелодии и простая атмосфера, присущая песням этого певца. А открыл нашу рубрику главный трек «Ни дня не было, что бы я не любил тебя» певец Им Чхан Чжон.

Грустные, незамысловатые баллады, особая манера их исполнения – настоящий конёк певца. Но артист не прочь всегда повеселиться, пошутить. Поэтому в его регулярных альбомах записан хотя бы один дэнс-трек, разительно отличающиеся от остальных. В новом альбоме таковым является трек «Оставь меня» певца Им Чхан Чжона, прозвучавший на наших волнах. Затем в программе прозвучала композиция под названием «Караоке» из нового альбома певца Им Чхан Чжона. А в завершение нашей очередной рубрики «Новые альбомы» в исполнении певца Им Чхан Чжона прозвучала композиция «Снова любовь (2018)», являющаяся новой версией хита «Снова любовь».





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