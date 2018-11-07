В столичном регионе РК – высокая концентрация микропыли 

В столичном регионе, в который входят города Сеул и Инчхон, а также провинция Кёнгидо, введены экстренные меры по снижению концентрации микропыли в воздухе. Это происходит в том случае, если уровень микропыли превышает допустимую отметку. В соответствии с ней, с шести часов утра до девяти часов вечера госучреждения должны ограничить пользование личным автотранспортом. Кроме того, вводится запрет на использование старых дизельных автомобилей весом свыше 2,5 тонн. В столичном регионе под него подпадают 320 тыс. автомобилей, и примерно 200 тыс. из них приходятся на Сеул. Строительным компаниям предписано сократить продолжительность рабочего дня. Семь тепловых электростанций в Инчхоне, провинциях Кёнгидо и Чхунчхон-Намдо снизили потребление топлива и объём выработки электроэнергии.Помимо этого, в Сеуле закрыты 456 служебных автостоянок.

В мэрии Сеула считают, что запрет на использование дизельных автомобилей намного эффективнее, чем ограничение на использование частного автотранспорта. Стопроцентное следование водителей ограничительным мерам, предписанным властями, поможет сократить объём микропыли на 40%. Между тем, концентрация микропыли в воздухе столичного региона достигла самого высокого уровня за последние 8 месяцев. Она превышает 50 микрограммов на кубометр. Данная ситуация объясняется накоплением загрязняющих веществ в отсутствие ветра на протяжении последних нескольких дней, и ростом поступления микропыли из Китая.