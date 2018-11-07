



Дата рождения: 31 июля 2000 г.

Рост: 167 см

Вес: 45 кг

Дебют: первый мини-альбом [The Big Dipper], 2018 год

Жанр: эстрадная музыка

Стиль: поп-музыка





Ким Сэ Рон – корейская актриса, дебютировала в 2009 году в картине «Странствующий» (여행자), когда ей было всего 9 лет, но несмотря на совсем юный возраст профессионально справилась с ролью и обратила на себя внимание. В 2010 году Ким Сэ Рон сыграла одну из главных ролей в экшн-триллере «Дяденька» (아저씨) вместе со звездой корейского кино Вон Бином и снова громко заявила о себе. Благодаря этой роли десятилетняя Ким Сэ Рон удостоилась множества кинопремий и наград в качестве новой лучшей актрисы. После Ким Сэ Рон снялась в фильмах «Сосед» (이웃사람), «Барби» (바비), «Люк» (맨홀), «До Хи» (도희야) и др. В 2016 году актриса сыграла главную женскую роль в телесериале «Таинственный лекарь» (마녀보감), что стало ее первой взрослой ролью на экране. В марте 2016 года Ким Сэ Рон поступила в Сеульскую старшую школу искусств, однако оставила учебу в феврале 2017 года по причине занятости. 1 марта 2017 года состоялась премьера драмы «Заснеженная дорога» (눈길) о временах оккупации Корейского полуострова, где юная актриса сыграла главную роль. Картина получила высокие оценки кинокритиков, а Ким Сэ Рон подтвердила свой статус подающей большие надежды актрисы.