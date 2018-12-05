Дверной замок (도어락/Door Lock, 2018)

Жанр: триллер

Режиссер: Ли Гвон

В ролях: Кон Хё Чжин, Ким Е Вон, Ким Сон О и др.

Премьера: 5 декабря 2018 года

Ограничение: детям старше 15-ти лет





Главная героиня Кён Мин является сотрудницей банка и живет одна в многоэтажном доме. Однажды вернувшись с работы, она обнаруживает, что крышка на электронном замке ее входной двери приподнята. В страхе она меняет пароль на замке, но в ту же ночь со стороны входной двери ей слышатся звуки "Пип-пип-пип-пип. Вы набрали неверный пароль".

В ужасе Кён Мин вызывает полицию. Приехавшие на вызов полицейские не воспринимают ее слова всерьез и уезжают.

Через несколько дней девушка обнаруживет в своей квартире следы взлома, и в тот же день в ее квартире случается убийство. Чувствуя, что ее собственная жизнь в опасности, она начинает свое расследование.





Приподнятая крышка на замке, отпечатки пальцев, окурок перед входной дверью, однокомнатная квартира, в этом месте кто-то прячется!