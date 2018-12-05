Смена содержания политики стимулирования рождаемости 

В настоящее время корейское общество переживает проблему низкой рождаемости. Ранее правительство страны приняло решение об увеличении суммарного коэффициента рождаемости до полутора детей. Учитывая нынешнюю ситуацию, можно прийти к выводу о неэффективности нынешних мер решения данной проблемы. Начиная с 2006 года, было принято три плана повышения рождаемости. Несмотря на это, в третьем квартале текущего года по всей стране родились лишь 84 тысячи детей, что является самым низким квартальным показателем. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года рождаемость сократилась более чем на 10%. Суммарный коэффициент рождаемости составил 0,95 пункта. В этой ситуации правительство решило сместить акцент с высоких показателей рождаемости на улучшение качества жизни и создание благоприятных условий для продолжения рода.





Основные усилия будут направлены на создание счастливого общества для всех групп населения. В октябре правительство провело исследование общественного мнения населения. В опросе приняли участие тысяча человек в возрасте от 19 до 69 лет. Больше 90% респондентов высказались о важности улучшения качества жизни в решении проблемы низкой рождаемости. Речь идёт о балансе работы и личной жизни, улучшении жилищных условий. Стоит также отметить, что около 80% подчеркнули неблагоприятные условия для рождения детей. Это высокая цена на жильё, недостаточное количество детских садов, а также влияние рождения ребёнка на карьеру молодых мам. Участники опроса положительно оценивают денежное поощрение рождения детей. Однако в первую очередь необходимо создать для этого необходимые условия.



