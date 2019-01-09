План активизации экономики

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Второго января президент Республики Корея Мун Чжэ Ин провёл первую в наступившем году встречу с представителями политических и деловых кругов, в том числе с главами крупных компаний. Во встрече приняли участие около трёхсот человек, которые обсудили вопросы экономики, национальной безопасности и построения мира на Корейском полуострове. Глава государства пообещал достичь экономических успехов, которые народ сможет ощутить на себе, повысить уровень жизни населения и создать благополучное общество, в котором нет места социальному неравенству. Мун Чжэ Ин также озвучил планы активной поддержки частного сектора, в том числе путём создания благоприятных условий для частных инвестиций. По мнению президента, именно от них зависит экономическое развитие государства и улучшение ситуации на рынке труда.

Примечательно, что на этот раз глава государства собрал вместе как представителей малого и среднего бизнеса, так и глав четырёх крупнейших корпораций страны - SK, LG, Samsung и Hyundai. Судя по сделанным заявлениям, приоритетом политики Мун Чжэ Ина является стабилизация национальной экономики, без которой нельзя говорить о полном процветании страны, даже если в вопросах внешней политики наметился прогресс.

Что касается ключевых вопросов достижения экономического курса, то кардинальных перемен не произошло. Экономический рост за счёт увеличения доходов населения - по-прежнему основная идея политики нынешнего руководства, но только теперь правительство возлагает бо́льшие надежды на частный сектор и стремится содействовать его развитию. Это, в свою очередь, может повлечь за собой улучшение ситуации на рынке труда, в том числе, создание новых рабочих мест.