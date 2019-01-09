Компания HANA Micron – производитель корпусированных полупроводников

© HANA Micron Inc

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы продолжим знакомство с участниками выставки новых технологий в сфере промышленности. На очереди компания HANA Micron (하나마이크론). О ней нам расскажет старший инженер-исследователь Пэк Тхэ Чжон из группы новых технологий.





Компания занимается. Есть также отдел услуг по применению искусственного интеллекта. В корпусировании нашей отличительной чертой является наличие технологии гибкости, а также успешно коммерциализированного продукта с применением этой технологии. Мы выпустили на рынок и продукт в сфере медицины. Также сенсор в картах считывания отпечатков пальцев был создан с применением наших технологий гибкости. Их необходимость объясняется тем, что карты при использовании постепенно изгибаются.





© HANA Micron Inc

Компания HANA Micron была создана в 2001 году. Её профилем является корпусирование полупроводниковых схем. Речь идут о процессе установки полупроводниковых кристаллов в корпус, который выполняет функцию защиты, а также элемента электрического соединения контактных площадок кристалла с выводами корпуса. То есть это не просто упаковка, а процесс доработки, по итогам которого появляется продукт, уже готовый к установке и применению. Стремясь к повышению качества продукта, в 2002 году компания прошла сертификацию по стандартам ISO 9001. Это международные требования по управлению качеством. В 2003 году была создана единая система сборки и контроля качества. В настоящий момент компания поставляет полупроводники Samsung Electronics и SK Hynix. В 2010 году HANA Micron вышла на бразильский рынок, построив там первый завод по производству полупроводников. Одновременно компания начала работу в направлении технологии гибкости.





Продукт может гнуться, но при этом он не должен ломаться. Кремний -очень твёрдая субстанция, сравнимая с камнем. Для обеспечения вышеуказанных свойств он должен быть очень тонким. На определённом уровне тонкости достигается состояние гибкости и прочности. Это доказано математически. Второе - это покрытие чипа инкапсулянтом, защитным веществом. Чип, находящийся в оболочке, при сгибании подвергается стрессу или давлению. Степень давления меняется в зависимости от положения чипа. Мы создаём конструкцию, в которой чип находится под минимальным давлением. Затем используются материалы, защищающие и другие компоненты полупроводника.





Среди особенностей сферы информационных технологий, которые будут наиболее востребованы в будущем, эксперты указывают на мягкость и гибкость. Сегодня главным материалом в производстве полупроводников является кремний. Из-за его физических свойств продукция с его применением угловатая и с прямыми линиями. Но в скором будущем появятся мягкие и гибкие аппараты, которые будут легко и естественно гнуться и сжиматься. Это технологии гибких полупроводников. HANA Micron в 2012 году впервые в мире создала технологию гибкого корпусирования полупроводников.





Скорее всего, во всём мире нет прецедентов удачной коммерциализации гибких кремниевых полупроводников. Кремний - твёрдый и хрупкий при сгибании. Мы создали материал из частиц кремния размером от 100 до 50 микрон. Затем использование нашей технологии Hana Flex позволяет обеспечить гибкость тончайших чипов, которые не ломаются при сгибании, сохраняя функциональность. Эту технологию можно активно применять в набирающих популярность носимых гаджетах, а также в очень малогабаритных и специальных аппаратах. Если установить чипы в карты, в том числе банковские, то из-за хрупкости они проработают не более полугода. Но наша технология позволяет обеспечить любой желаемый срок работы.





Технология HANA Micron создала совместно с Корейским институтом машиностроительных технологий. Её суть сводится к созданию тончайших чипов, которые затем устанавливаются на гибкую базу. Такая технология применима во множестве сфер, в числе которых гибкие дисплеи, носимые компьютерные аппараты и другие области, в которых применяются кремниевый элемент. Между тем, сам процесс коммерциализации данной технологии был достаточно сложным.





© HANA Micron Inc

Нужно постоянно менять производственную линию под нужды заказа. Структура продукта меняется также при возникновении проблем или в зависимости от требуемых параметров. Мы приложили немало усилий в этом направлении. Сегодня появляется много новинок в сфере мобильных гаджетов. Есть носимые девайсы, часы, одежда и другие. Мы постоянно думаем над тем, в каком направлении направить наши исследования. Мы намерены и впредь прилагать усилия для того, чтобы использовать эту технологию гибких полупроводников в важных сферах, следя за изменениями на рынке.





В 2014 году компания HANA Micron сумела достичь успеха в коммерциализации технологии гибких полупроводников, приложив немало усилий для обеспечения нормального производственного процесса, а также качества продукции. В 2015 году впервые в мире компания приступила к массовому производству модуля для гибкого медицинского дивайса, также представив гибкую SD-карту. Компании HANA Micron удалось дойти до стадии коммерциализации технологии корпусирования полупроводников, которые могут складываться до 10 мм и сгибаться свыше 10 тысяч раз. Для того, чтобы сделать ожидания о будущем реальностью компания продолжает развивать технологии гибких полупроводников, которые становятся базовыми в данной сфере.