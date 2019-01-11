Ли На Ён и Ли Чжон Сок сыграют влюбленную пару





8 января был представлен официальный постер к сериалу «Роман как бонус-книга» (로맨스는 별책부록), в котором известная актриса Ли На Ён и не менее известный Ли Чжон Сок сыграют влюбленных. В 2019 году самым ожидаемым проектом телеканала tvN стал романтический сериал «Роман как бонус-книга» (режиссер Ли Чжон Хё, сценарист Чон Хён Чжон, производство компании «Гырэн Кырим»). Действия сериала будут разворачиваться в издательском доме, а главными героями станут люди, имеющие непосредственное отношение к издательству книг. Женщина средних лет Кан Дан И, в свое время успешный разработчик авторских материалов, а сейчас вернувшийся после долгого перерыва в карьере специалист, а также «кумир литературного мира», звездный писатель Чха Ын Хо. Напомним, актриса Ли На Ён появится в телесериале впервые за последние девять лет, поэтому многие зрители с нетерпением ждут экранную химию между ней и Ли Чжон Соком. «Роман как бонус-книга выйдет на экраны 26 января в 21:00 по местному времени после окончания показа успешного романтического сериала «Альхамбра: Воспоминания о королевстве» (알함브라 궁전의 추억).