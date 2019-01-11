На концерт IU пришли звездные гости

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Известная певица Ли Хё Ри вместе с супругом Ли Сан Суном неожиданно для всех появились на концерте популярной молодой исполнительницы IU (читается как «Ай Ю»), проходившем на острове Чечжу. 5 января IU провела свой первый после дебюта сольный концерт в городе Согвипхо провинции Чечжу. Данный концерт прошел в рамках ее тура, приуроченного к десятилетию карьеры, а специальным подарком вечера стало внезапное появление гостей – Ли Хё Ри и Ли Сан Суна. Пару и певицу IU связывает теплая дружба, так как вместе они были участниками развлекательной передачи «Постоялый двор Хё Ри» (효리네 민박), закончившейся в 2017 году. Поднявшись на сцену, пара исполнила песню собственного сочинения «Снова» (다시), а после зал взорвался аплодисментами. На сцене IU от всей души поблагодарила Ли Хё Ри и Ли Сан Суна, на что Ли Хё Ри шутливо ответила: «Давно я не надевала каблуки, не делала макияж и вообще давно не пела. Но раз наша Чи Ын попросила (настоящее имя IU Ли Чжи Ын), мне не оставалось выбора».