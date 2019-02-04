Чо Мён Гюн принял участие в совместной церемонии поминовения предков в парке Имчжингак 

5 февраля министр по делам воссоединения РК Чо Мён Гюн принял участие в мероприятии по поминовению предков на смотровой площадке Манбэдан в парке Имчжингак в городе Пхачжу провинции Кёнгидо. Он заявил, что правительство приложит более активные усилия для решения проблемы разделённых семей Юга и Севера. Парк Имчжингак является местом, откуда наиболее близко можно увидеть КНДР. Он расположен в 7 км к югу от демаркационной линии перед рекой Имчжинган. Поэтому оттуда открывается прекрасный вид на Север. По этой причине в 1972 году для людей, лишившихся родины после разделения Кореи, там был создан парк Имчжингак. Таким образом, данный парк и площадка Манбэдан являются для таких людей символом потерянной родины и членов семей, с которыми они были вынуждены расстаться.





Многие возлагали большие надежды на то, что к Новому году по лунному календарю удастся организовать встречу членов разделённых семей и посещение Севера. Это связано с тем, что межкорейское сотрудничество активизировалось в разных сферах после начала переговоров сторон по ядерной проблеме КНДР. Однако организовать встречу не удалось, а проведение контактов в формате видео-встреч оказалось возможным только через два месяца. Это связано с необходимостью выведения этого мероприятия из-под антисеверокорейских санкций СБ ООН. Дело в том, что в КНДР оборудование, необходимое для этого, не использовалось с 2007 года, а потому требует замены. Однако для отправки оборудования в СК нужно получить разрешение от СБ ООН. Кроме того, ремонта требует и место проведения встреч членов разделённых семей, которое также было, фактически, заброшено с 2008 года. Конечно, США и ООН не против подобных мероприятий. Однако в их организации есть ряд проблем, связанных с необходимостью соблюдать санкционный режим. В настоящий момент правительство РК ведёт переговоры с США и ООН по этому вопросу. Ожидается, что данная тема будет затронута в ходе следующего заседания рабочей группы РК и США по КНДР. В этой связи вышеуказанные мероприятия с участием членов разделённых семей станут возможными не ранее марта.