



Рассказ "Обучение воровству" был написан в 1975 году. В нем сатирично описывается история бедной семьи, живущей рядом с городской свалкой.









Отчим, конечно, обменивал бутылки из-под колы или спрайта на деньги или рисовую патоку, но чаще при малейшей возможности он оставлял меня возле своей тележки и пробирался в чужой дом, если ворота были открыты. Он крал любые выставленные на улице тазы или никелевую посуду и выбегал наружу. Я ждал снаружи с тележкой, и, если появлялся мужчина, кричал: "Покупаем бутылки от спрайта", а если женщина: "Покупаем старые тазы". Отчим слышал сигнал и спешно выбегал на улицу. Дело было грязным и до смерти страшным.





의붓아버지는 물론, 사이다병이나 콜라병을 받고

엿이나 돈으로 바꿔주기도 하였지만,

그것보다는 걸핏하면 리어카 옆에 나를 세워둔 채,

대문이 열린 집이면 무턱대고 안으로 들어가는 것이었습니다.





그는 그 집 수돗가에 있는 대야나 양은 그릇들을

몽땅 훔쳐들고 밖으로 나오는 것입니다.

나는 밖에 세워둔 리어커를 붙잡고 섰다가

남자가 나타나면 “사이다병 삽니다아”,

여자가 나타나면 ‘헌 대야 삽니다아’하고 소리쳐주면

의붓아버지가 속 차리고 부리나케 밖으로 쫒아나오곤 하지요.

장사라도 더럽게 똥줄 빠지는 장사지요.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Рассказ "Обучение воровству" - это повествование от лица молодого мальчика. Обычно в таких рассказах герои смотрят на мир наивными глазами, но Вон Су совсем не наивен. У своего отчима он учится воровать и угрожать, чтобы заработать на жизнь. Он решается даже на более смелые поступки. Юноша быстро повзрослел в жестоких условиях этого мира и теперь может оценивать взрослый мир наравне со взрослыми.









Но я не расстраивался. Ведь теперь отец казался мне великим человеком, который не уступил мою мать подлому управляющему даже под угрозой уничтожения дома нашей семьи. Я был тронут тем, что у меня такой отец, и очень гордился им.

Тогда я вытащил железный прут, что лежал у меня в кармане, и кинул его далеко за другую сторону неба.

- Эй, вы, мерзавцы, подходите сюда!





이제 한 쪽 바퀴가 완전히 떨어져나가고,

차체가 뻐거덕 소리를 내며 기울기 시작하였습니다.

그러나 나는 실망하지 않았습니다.

우리 세 식구가 기거할 집이 헐리는 것을 감수하면서까지

어머니를 음흉한 최가 놈에게 넘여주지 않았던 아버지가

아무래도 거인으로 보였기 때문입니다.

나는 그런 아버지를 두었다는 사실에 감동하였고, 또한 자랑스러웠지요.

그 때 주머니에 쑤셔넣었던 쇠꼬챙이를 꺼내서

저 쪽 하늘 멀리 멀리로 던져버렸습니다.

“야 이 새캬, 이리 나오라구, 썅! ”

나는 이렇게 소리지르며 최가 놈을 향해

사냥개처럼 달려나갔습니다.









Писатель Ким Чжу Ён родился 26 января 1939 года в уезде Чхонсон провинции Кёнсан-Пукто. В 1971 году он дебютировал с произведением "Период спячки". В 2013 году писатель стал лауреатом IV литературной премии им. Ким Ман Чжуна.