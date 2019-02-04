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Прекрасный разум (7) 약속해

#Говорим как герои сериалов l 2019-02-04

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

약속해

[Як-сок-хэ] 

Обещай


Грамматика 

Глагол 약속하다 «делать обещание» сочетается с конструкцией –해 в повелительном наклонении. Все вместе получается 약속해. К вашему вниманию, это выражение разговорной стили речи, если изменить в неофициально-вежливую форму, то получится 약속해요. 


- 오늘부터 지각 안 하겠다고 약속해.

- Обещай, что с сегодняшнего дня ты не будешь опаздывать.


- 가슴에 손을 대고 약속해.

- Приложи руку к сердцу и дай обещание


Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


약속하는 거지? –  ты же обещаешь?

약속한거다 – договорились


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