Прекрасный разум (7) 약속해

Иностранцы скупают акции южнокорейских компаний
2019-02-04
#Говорим как герои сериалов l 2019-02-04
Фраза недели
약속해
[Як-сок-хэ]
Обещай
Грамматика
Глагол 약속하다 «делать обещание» сочетается с конструкцией –해 в повелительном наклонении. Все вместе получается 약속해. К вашему вниманию, это выражение разговорной стили речи, если изменить в неофициально-вежливую форму, то получится 약속해요.
- 오늘부터 지각 안 하겠다고 약속해.
- Обещай, что с сегодняшнего дня ты не будешь опаздывать.
- 가슴에 손을 대고 약속해.
- Приложи руку к сердцу и дай обещание
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
약속하는 거지? – ты же обещаешь?
약속한거다 – договорились
2019-02-04
2019-02-04 14:12:09
2019-02-04 14:03:56