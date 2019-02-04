Прекрасный разум (7) 약속해

Фраза недели

약속해

[Як-сок-хэ]

Обещай





Грамматика

Глагол 약속하다 «делать обещание» сочетается с конструкцией –해 в повелительном наклонении. Все вместе получается 약속해. К вашему вниманию, это выражение разговорной стили речи, если изменить в неофициально-вежливую форму, то получится 약속해요.





- 오늘부터 지각 안 하겠다고 약속해.

- Обещай, что с сегодняшнего дня ты не будешь опаздывать.





- 가슴에 손을 대고 약속해.

- Приложи руку к сердцу и дай обещание





Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





약속하는 거지? – ты же обещаешь?

약속한거다 – договорились



