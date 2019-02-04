Группа NU’EST поздравила с Лунным Новым годом

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Мужская поп-группа NU’EST опубликовала видео в честь празднования Лунного Нового года. 5 февраля продюсерская компания группы PLEDIS Entertainment опубликовала на официальном канале в ютубе и странице в социальной сети ролик, в котором кумиры миллионов от всей души пожелали своим слушателям счастья и тепла в доме. «Мы желаем вам всем много счастья в Новом году. И сейчас мы споем вам одну песню, которую спеть ну просто нельзя. Ну что ребята, распелись?», - после чего все пятеро запели оперными голосами известную корейскую народную песню «Новый год для сороки» (까치 까치 설날) оперными голосами. «Так как вступил в свои права год Золотой свиньи, мы желаем вам, чтобы у вас был просто блистательный год!». Появившись в полном составе на поздравительном видео, ребята из NU’EST подогрели интригу относительно их скорого возвращения в музыку. Кроме того, в январе месяце на официальной странице в инстаграме появилось пять новых снимков каждого из ребят, что дало надежду слушателям на появление нового альбома.