Глава 8. Хо Сэн Вон вернулся на родину (9)

После побега из дома Хо Сэн Вона в голове Ли Вана крутились его слова: «Я убью тебя! Во благо страны, ты труслив как заяц и не должен работать на правительство». Сердитый крик Хо мучал начальника королевской гвардии, в раздумьях над идеями нашего героя Ли провел всю ночь.

На следующий день Ли Ван пришёл к выводу, что нужно снова посетить Хо Сэн Вона. Хотя ему было стыдно за свои поступки, совершенные вчера вечером, но у него не было выбора: «Эти идеи слишком рискованны. Но все же они оправданы для того, чтобы одержать победу над империей Цин. Скорее бы выгнать всех варваров из нашей страны! Но только сейчас будет сложно переубедить чиновников. Мне нужен совет, который более уместен в нынешнем положении». Ли Ван прибыл в дом нашего героя. Он осторожно осмотрел дом снаружи, опасаясь, что сердитый Хо может вновь поднять на него меч. В доме было слишком тихо. Ведь, обычно, проходя мимо, был слышен голос Хо Сэн Вона, читающего вслух книгу. Ли Ван торопливо вошёл, но нигде не было ни малейших следов Хо. Ли стоял в растерянности. Оказывается, что ученый Хо, потерявший надежду на спасение своей Родины, скрылся, чтобы никто больше не искал его. Некоторые из наших читателей, может быть, не ожидали такой развязки. Но, это конец нашего рассказа!





Почему автор Пак Чи Вон решил написать «Повесть об ученом Хо»? Что он хотел сказать своим произведением, концовка которого считается весьма открытой? Чтобы ответить на эти вопросы, вам нужно знать о жизни и главных идеях автора. Если коротко рассказать о Пак Чи Воне, то он был известным писателем во времена правления короля Чончжо. После провала на государственном экзамене на госслужащего Пак Чи Вон посвятил свою жизнь написанию книг и науке. Учёный оставил после себя множество трудов по философии, астрономии, географии, истории, военному делу, экономике и музыке. Будучи представителем школы «Сильхак» под девизом «Стремление к реальным фактам, чтобы добиться истины», Пак подверг всестороннему анализу и критике положение в Чосоне, касающееся экономики, политической системы, науки, культуры и оборонной сферы. Он считал внешнюю торговлю и промышленность важнее, чем сельское хозяйство и его идеи откровенно отражены в «Повести об учёном Хо».