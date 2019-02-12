Группа BTS приняла участие в 61-й церемонии награждения «Грэмми»!

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Группу «Бантхан сонёндан» пригласили на церемонию вручения премии «Грэмми», которая состоялась 11 февраля 2019 года в 'Staples Centre' в Лос-Анджелесе, США. Участники «Бантхан сонёндан» стали первыми южнокорейскими исполнителями, которые поднялись на сцену, представляя одну из наград! Участники группы «Бантхан сонёндан» были единственными южнокорейскими исполнителями, номинированными на премию «Грэмми» в этом году. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 13 февраля.