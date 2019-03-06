Седьмого марта в Сеуле открылась внеочередная сессия Национального собрания РК, которая продлится до пятого апреля. За это время парламентарии намерены рассмотреть ряд законопроектов. Один из главных вопросов – дополнительные меры борьбы с микропылью, которые планируется рассмотреть 13 марта. Оппозиция критикует нынешнее правительство за затягивание решения данной проблемы, поскольку уже неделю концентрация микропыли в воздухе почти на всей территории страны превышает предельно допустимые значения. На повестке дня стоит принятие поправок к закону «О стихийных бедствиях и соблюдению безопасности», принятому 18 сентября прошлого года.





Основное содержание поправок гласит, что высокая концентрация микропыли относится к разряду стихийных бедствий. В связи с этим у правительства появляется право выделения дополнительного бюджета в случае высокого уровня концентрации микропыли в воздухе. Остаётся решить вопрос, к каким стихийным бедствиям – антропогенным или природным – отнести проблему микропыли. Наряду с этим парламентарии рассмотрят вопросы, связанные с защитой окружающей среды. Возможно, будет изменено законодательство в сфере контроля за использованием сжиженного газа, в результате чего будут смягчены требования к использованию автомобилей на сжиженном природном газе.





Важным является законопроект, касающийся прозрачности бухгалтерского учёта в частных детских садах, который может обернуться противостоянием между частными дошкольными учреждениями и нынешней властью. При его рассмотрении ожидаются некоторые сложности, поскольку он напрямую связан с правом на частную собственность. Будут также рассмотрены законопроекты, касающиеся улучшения качества медицинских услуг, гибкого рабочего графика, сервиса карпулинг или совместного использования попутчиками частного автомобиля. Напомним, что в декабре прошлого года водители такси провели массовую забастовку, что привело к транспортным проблемам. Большое внимание привлекает закон Им Сэ Вона, врача больницы «Канбук Самсон Пёнвон», который 31 декабря прошлого года был убит собственным пациентом, страдавшим психическим расстройством. Парламентарии собираются принять поправки к действующему законодательству во избежание подобных случаев в будущем. Наконец, не менее важен вопрос, который касается системы парламентских выборов. В настоящее время в стране действует система одномандатных округов и пропорционального представительства. Вместо неё предлагается ввести взаимосвязанную представительную систему распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. Политические силы, за исключением партии Свободная Корея, настаивают на скорейшем утверждении соответствующего законопроекта. Одним словом, депутатам предстоит большая работа.



