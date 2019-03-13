



Март в Корее – это первый месяц весны, когда солнце начинает уже не только светить, но и греть, а на улице распускаются весенние цветы: дикая вишня, магнолии, форзиция. Это самое романтичное время года, а что может быть более романтичным, чем первая любовь? Поэтому сегодня мы представим вам фильм о первой любви, который очень хорошо подходит к весенней атмосфере. Итак, в этом выпуске мы расскажем вам о фильме «Введение в архитектуру», главным слоганом которого является фраза «Все мы – чья-та первая любовь».