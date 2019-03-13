Компания Monami - производитель канцелярских товаров

© MONAMI

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы познакомимся с компанией Monami (모나미), которая стояла у истоков южнокорейской отрасли канцелярских товаров. Подробнее о ней нам расскажет глава маркетингового отдела г-н Син Дон Хо.





Monami - это народный бренд. История самой известной линейки «ручек 153» берёт своё начало, судя по всему, с любопытства первого президента компании Сон Сам Сока. В 1962 году в стране проходила одна выставка. Г-н Сон Сам Сок принял в ней участие. Там он увидел удивительные письменные принадлежности, в том числе ручку, которую не нужно было макать в чернила. Он решил сделать нечто подобное. Через год поисков и исследований, 1 мая 1963 года, появилась та самая шариковая «ручка 153», которая широко используется до сих пор. В цифре 153 – первые две цифры это стоимость одной ручки на тот момент – 15 вон. А цифра 3 это третий по счёту продукт, созданный компанией Monami после краски и мелков для рисования.





Компания Monami начала свой путь в 1960 году с производства лакокрасочной продукции под брендом «Квансин хвахак конопса». В 1963 году она представила инновационный продукт, изменивший историю письменных принадлежностей. Речь идёт о шариковой ручке «Monami 153». В названии заложено понятие «мой друг» с французского Mon ami. В итоге в те годы «Monami 153» действительно стала постоянным спутником и другом в компаниях, в школах и дома. Конечно, для достижения такого успеха были приложены огромные усилия.





Когда на рынке появилась ручка «Monami 153», для людей было очень не просто отказаться от старой привычки использования чернил и перьевой ручки. Были даже разговоры о том, что писать шариковой ручкой - это дурной тон. Тогда вкладывались огромные средства в рекламу, чтобы показать преимущества чернил на масляной основе, которые применялись в новой ручке. Доходило до того, что на эти нужды в месяц расходовалось до 6 млн вон по ценам тех времён. Этого хватило бы на покупку 1.600 мешков риса. Тогда компания заняла второе место по всей стране по уровню рекламных расходов.





До появления «Monami 153» в стране были широко распространены перьевые ручки. Но они требовали большого количества чернил, а также часто портили бумагу. Для устранения этих неудобств в Monami создали масляную шариковую ручку. Но для закрепления на рынке были приложены огромные усилия. Сам продукт проходил огромное количество проверок на качество. Внимание уделялось дизайну, практичности и экономичности. Главной чертой новинки была простота и долговечность. Она состояла всего из пяти частей – две части корпуса, пружина, стержень и кнопка. Сегодня накопленный объём продаж этой ручки составил 4 млрд 300 млн единиц. Между тем, к 50-летию этого успешнейшего продукта компания делает новый вызов.





© MONAMI

В 2013 году по случаю 50-летия бренда Monami выпустила в продажу ограниченным тиражом в 10 тыс. единиц новую модель «153 Limited». Вся партия была распродана за час. Это показало возможности в выходе на рынок канцелярских товаров более высокого класса. Поэтому сейчас ведётся работа по улучшению дизайна и характеристик, а также создания коллабораций со схожими брендами. То есть, поэтапно повышается уровень выпускаемой продукции.





К 50-летию выпуска ручки «153» в 2013 году была выпущена ограниченная партия ручек с улучшенным дизайном при сохранении прежних, всем привычных черт. Основной корпус был выполнен из металлического материала, что придало ручке особый шарм. Как только партия вышла «153 Limited» сразу заняла первое место по количеству запросов в интернете. Её стоимость составляла 20 тыс. вон или примерно 18 долларов. Но на некоторых аукционных площадках цена достигала трёхсот долларов. Это показало возможности в выходе на рынок более дорогих письменных принадлежностей. В продвижении обновлённого бренда Monami ведётся сотрудничество с популярной группой К-РОР - Big Bang, с автопроизводителем Hyundai Motor. Фирменные магазины размещены в торгово-развлекательном центре Dongdaemun Design Plaza и в парке развлечений Everland. Между тем, компания не ограничивается только внутренним рынком.





Monami не ограничивается внутренним рынком. Мы активно продвигаем свой бренд за рубежом. Сегодня наши ручки экспортируются в 100 стран мира. Monami занимает 70% рынка мелков для рисования в Турции. В Таиланде, Китае, Польше мы зарегистрировали свою торговую марку, получив возможность проводить различную маркетинговую активность, напрямую работая с местным потребителем.





Monami экспортирует свою продукцию в 100 стран мира. В наши дни с развитием компьютерной техники и других умных дивайсов спрос на письменные принадлежности падает. Но компания продолжает рост. Для этого прилагаются самые разные усилия, в том числе развитие новых трендов. Так, к примеру, внимание уделяется росту спроса на маркеры, которые востребованы в самых разных отраслях. В общем, Monami продолжает 60-летнюю историю успеха, оставаясь хорошим другом в повседневной жизни и стремясь к будущему.