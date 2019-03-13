РК достигла уровня ВНД на душу населения в 30 тыс. долларов

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Республика Корея вступила в эпоху, когда её валовой национальный доход на душу населения превысил 30 тысяч долларов. По данным Банка Кореи, представленным 5 марта, в прошлом году показатель вырос на 5,4% в годовом исчислении, составив 31 тыс. 349 долларов. По этому критерию страна вошла в число развитых стран. С подробностями - профессор Чхве Бэ Гын с экономического факультета университета Конгук.





Мы начали активно развиваться с 1953 года, после Корейской войны. Тогда ВНД на душу населения составлял 67 долларов. В 1994 году мы достигли отметки в 10 тыс. долларов. То есть, на это ушёл 41 год. На переход до следующего этапа в 20 тыс. долларов ушло 12 лет. Столько же времени нам потребовалось на достижение уровня в 30 тыс. долларов. Самой первой в мире страной, которая провела индустриализацию экономики, стала Великобритания. У неё на преодоление отметки в 10 тыс. долларов ушло 200 лет. Так что рост южнокорейской экономики проходил очень быстрыми темпами.





После завершения Корейской войны в 1953 году, Республика Корея была одной из самых бедных стран мира с ВНД на душу населения в 67 долларов. Война уничтожила всю экономику. Поэтому в самом начале рост был очень трудным. В 1977 году ВНД на душу населения составил 1.047 долларов. Затем темпы развития страны значительно ускорились. На преодоление отметки в 20 и 30 тыс. долларов ушло по 12 лет, что является 22-м показателем среди стран ОЭСР. Стоит отметить, что Республика Корея стала лишь седьмым государством с населением выше 50 млн человек, сумевшим обеспечить показатель в 30 тыс. долларов.





Государства, обгоняющие нас по развитию, это так называемые развитые страны, «Большая семёрка». Эти страны, за исключением Канады, в которой население меньше 50 млн. человек, раньше нас достигли ВНД на душу населения в 30 тыс. долларов. Они обладают огромными экономиками с высоким уровнем дохода и большим населением. Так вот, мы вступили в так называемый клуб 30-50, в который входят страны с ВНД на душу населения в 30 тыс. долларов и населением свыше 50 млн человек. Учитывая это, можно сказать, что валовой национальный доход страны составляет 1,5 трлн долларов.





Республика Корея достигла показателя развитых стран, но радоваться, как говорится, пока рано. Далеко не все граждане ощущают это на себе. К сожалению, реальность состоит в нереализованности принципа всеобщего процветания при увеличении дохода и развитости экономики.





Сегодня в стране сложная экономическая ситуация. 40-50% южнокорейских домохозяйств столкнулись со снижением дохода. То есть, средний класс переходит в категорию населения с низким доходом, а малообеспеченные просто нищают. Другими словами, простые люди не ощущают стремительного роста экономики. Если 10-20% наиболее обеспеченного населения фиксируют рост дохода более чем на 10%, то 10-20% наименее обеспеченного населения столкнулись со снижением доходов до 25%. Это и есть проблема, которую предстоит решить.





Валовой национальный доход включает не только доход домохозяйств, но также государства и частных предприятий. В стране растёт поляризация по уровню доходов. Поэтому простые граждане практически не ощущают на себе достижений национальной экономики. Наоборот, они сталкиваются со снижением дохода. То же самое касается прибыли малых и средних компаний, объём которой составляет менее половины показателя крупных компаний. Прогнозы о росте экономики в этом году также не утешительные. Какие меры нужно принять, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону и продолжить рост?





Многие страны, преодолев уровень в 30 тыс. долларов ВНД на душу населения, столкнулись с «болезненными факторами» роста. Причина этого состоит в сохранении проблем и побочных эффектов от использования старых концепций развития. Такие проблемы накапливаются и сдерживают дальнейший рост. Сегодня в нашей стране наблюдается серьёзная проблема с задолженностями домохозяйств. Она тесно связана с проблемой рынка недвижимости. Такая же ситуация была в Японии 30 лет назад. Поэтому правительство должно подготовиться к возможным последствиям. Внутренний рынок значительно вырос, составив 1,5 трлн долларов. Но потребительская способность слаба по сравнению с развитыми странами ввиду слабого дохода домохозяйств. Чтобы продолжить рост экономики, нужен крепкий внутренний рынок. Для этого, в свою очередь, надо обеспечить благосостояние домохозяйств. Только продолжение соответствующей политики позволит нам дойти до следующего рубежа в 40 тыс. долларов ВНД на душу населения.





Республика Корея за короткий срок преодолела путь от отсталой страны до экономического гиганта. Это стало возможным исключительно благодаря «поту и крови» граждан. Для продолжения достигнутого успеха неотложным является оздоровление внутреннего рынка и экономики в целом. Республика Корея должна работать над созданием новых двигателей роста, одновременно повышая качество жизни населения.