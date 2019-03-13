Стивен Бигэн: США и КНДР продолжают диалог

После второго саммита КНДР и США в Ханое разногласия сторон по вопросу денуклеаризации приобрели более отчётливый характер. США озвучили позицию «total solution», которая, по сути, означает «всё или ничего». Пхеньян подчеркнул приверженность денуклеаризации, одновременно повторив прежнюю позицию о необходимости построения взаимного доверия и поэтапного разрешения ситуации. Но главное, что стороны сохранили готовность к диалогу. Спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн заявил о невозможности постепенной денуклеаризации. В качестве единственного варианта он озвучил предложение в виде «total solution», которое подразумевает полную и единовременную ликвидацию оружия массового уничтожения Севером, в ответ на которую США сразу отменят санкции. Такое заявление Бигэн сделал 11 марта в Вашингтоне на конференции по ядерной политике, организованной Фондом Карнеги за международный мир. Фактически он придал концепции «total solution» характер официальной стратегии дальнейших переговоров с КНДР. Подобные позиции ранее озвучивали президент США Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Джон Болтон. Стивен Бигэн отметил, что по этому вопросу в администрации президента сохраняется полное единство.





Первоначально Стивен Бигэн указывал на стремление к проведению процесса денуклеаризации Севера и принятию ответных мер США одновременно и параллельно. Об этом он заявил в конце января на лекции в университете Стэнфорд, представив общую дорожную карту решения северокорейской проблемы. Это было его первое официальное заявление подобного плана после назначения на пост спецпредставителя, поэтому оно воспринималось как позиция Вашингтона. Предполагалось, что таким образом США пересмотрели свою политику в сторону поэтапной денуклеаризации и изменения темпов данного процесса.





«Тotal solution» - это показатель стремления нынешней администрации США не повторять ошибок прежнего правительства, потерпевшего неудачу в решении северокорейской ядерной проблемы. Стивен Бигэн затронул историю переговоров с КНДР после 1992 года. По его словам, прежняя политика по этому вопросу потерпела крах, в результате чего сегодня на Корейском полуострове появилось ядерное государство. Он подчеркнул, что отдельные вопросы не будут обсуждаться до тех пор, пока стороны не достигнут общей договорённости по всем моментам. Это касается договорённостей КНДР и США по итогам саммита в Сингапуре об улучшении двусторонних отношений, создании режима мира и денуклеаризации. То есть, пока в обсуждении денуклеаризации не будет достигнут консенсус, подвижек по другим темам быть не может. 12 марта северокорейские СМИ отметили приверженность Пхеньяна принципу денуклеаризации. Они придали большое значение предложению по закрытию ядерного комплекса в Ёнбёне. Указывалось, что это значительная и реальная мера, соответствующая принципу формирования доверия и поэтапного решения ядерной проблемы. Такие сообщения северокорейских пропагандистских СМИ привлекают внимание, являясь первым озвучиванием позиции Пхеньяна после саммита в Ханое. Это можно понимать как послание о том, что Север не пойдёт на резкое ухудшение ситуации, несмотря на активность на ракетном полигоне Сохэ.



