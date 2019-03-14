Глава 2. Основатель королевства Тэкая Ким Суро (1)

Давным-давно на южном побережье были девять деревень. В каждой деревне имелось свое самоуправление и управляющий. Без короля и чиновников глава деревни заботился о жителях. Люди занимались в основном сельским хозяйством и ловлей рыбы. Однажды, как обычно, весенним днём жители проводили обряд жертвоприношения в дар высшим существам. Все люди, в том числе главы девяти деревень, собрались в одном месте. Когда собравшиеся были заняты подготовкой к проведению ритуала, вдруг слышали странный звук с вершины горы Кучжибон.

«Что за звук такой странный? Нам нужно узнать, откуда он!»

Люди отправились на вершину горы и вновь услышали звук. В этот раз звук был намного громче. Это было человеческий голос: «Есть там кто-нибудь?»

Услышав вопрос, девять глав деревень в один голос ответили, как будто они были загипнотизированы: «Да. Мы все здесь». Тут голос говорит: «Бог велел мне построить здесь новое государство и стать вашим королем. Чтобы заполучить короля, вам нужно подняться на самую высокую вершину горы и копать землю. Там вы должны петь и под эту песню танцевать».

Добравшись до вершины, девять глав начали петь. Песня дошла до наших дней под названием «Кучжига», и она звучала так: «Черепаха, Черепаха. Дай мне голову. Если нет. Мы пожарим и съедим тебя». Когда они завершили своеобразный ритуал, вокруг вдруг стало тихо.

Внезапно с неба спустилась веревка пурпурного цвета, которой завязали золотой ящик. Все оказались в шоке. Самый старый глава деревни по имени Адо аккуратно открыл его. В нём лежали шесть золотых яиц. Адо закричал: «Это подарок, который Бог подарил нам. Давайте поклоняться им!»

После длительного обсуждения люди решили забрать их в дом Адо. На следующий день случалось что-то невероятное! Дело в том, что из яиц поочередно родились мальчики. Адо называл первого мальчика Суро. Мальчикам дали фамилию Ким, который обозначает «золото». Прошло всего лишь десять дней, а мальчики превратились в красивых и мудрых юношей.

Через пять дней девять глав решили избрать Суро королём. Новое государство получило название «Тэгая». Напомним, что Тэ обозначает «большой». После того, как Суро стал королём, остальные братья решили основать свои государства.