Стратегия развития туристической отрасли

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Правительство Республики Корея намерено в течение четырёх лет довести приток иностранных туристов в страну до 23-х миллионов человек в год. Об этом было объявлено второго апреля на правительственном совещании по вопросам развития туризма, состоявшемся в Инчхоне. На совещании присутствовал президент страны Мун Чжэ Ин.

Стратегия инновационного развития туристической отрасли делает акцент на региональном туризме, контенте и профильной индустрии. Планируется, что 60% из 23-х миллионов иностранцев будут посещать провинции страны. Сейчас этот показатель на 10% меньше. С этой целью один город центрального подчинения получит статус города международного туризма, а четыре города - статусы опорных городов для развития регионального туризма. Таким образом правительство планирует распределить поток туристов по всей стране.

Будет также упрощена система получения виз для некоторых стран. Уже в первом полугодии южнокорейскую мультивизу можно будет получать не в четырёх, а в 13-ти городах Китая. Туристические группы из Вьетнама, Филиппин и Индонезии смогут оформлять электронные визы. Групповая туристическая виза будет выдаваться и туристам из Индии. Уже в первой половине этого года в некоторых странах Юго-Восточной Азии будут открыты южнокорейские визовые центры.

Расширение туристического контента в первую очередь коснётся K-POP и демилитаризованной зоны. Будут построены концертные площадки средней и большой вместительности, разработаны комплексные туристические пакеты, включающие знакомство с корейской поп-культурой, проживание и транспортное обслуживание. Со следующего года в стране будут проходить по два масштабных фестиваля К-РОР в год. Что касается демилитаризованной зоны, то она будет частично открыта для туристов. Уже в первом полугодии заработают три пробных маршрута, которые позже сформируют прогулочный туристический участок между северокорейскими территориями и южнокорейскими постами охраны. Планируется также запустить тематический поезд, а остатки демонтированных постов охраны будут использоваться для арт-проектов, тематических музыкальных фестивалей и международного фестиваля документального кино. Одним словом, все эти начинания станут символом мирного туризма в демилитаризованной зоне.

Правительство также намерено развивать киберспорт как новое направление туризма. Будут открыты постоянно действующие площадки, проводиться международные соревнования. К 2022-му году правительство планирует создать тысячу туристических предприятий, которым будет оказана поддержка. С помощью этих мер правительство планирует увеличить количество рабочих мест в туристической отрасли.