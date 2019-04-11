Группа BLACKPINK побила рекорд Ютуба





Женская поп-группа BLACKPINK выпустила на своем канале в Ютубе новое музыкальное видео к песне «Убей эту любовь» (Kill This Love), которое набрало наибольшее количество просмотров за 24 часа за всю историю Ютуба, что стало предметом обсуждения многих зарубежных СМИ. 8 апреля американский Биллборд написал: «BLACKPINK разорвали Ютуб. Их песня «Убей эту любовь» написала новую для к-попа историю». Forbes назвал всех четырех артисток (Дженни, Лиса, Розэ и Чи Су) «королевами к-попа». Журнал Rolling Stone отметил, что корейские поп-группы, достигающие успеха в Соединенных Штатах, являются в основном мужскими, однако BLACKPINK с их разнообразием жанров, включая EDM, трэп и хип-хоп, стали здесь исключением». Кроме того, группе удалось поставить второй рекорд. Британский «Метро» написал: «Их музыкальное видео за 24 часа набрало 56 миллионов просмотров, а отметку в 100 миллионов просмотров они преодолели быстрее всех в мире». Клип посмотрели 100 миллионов раз за 2 суток и 14 часов.