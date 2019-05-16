Юг может оказать помощь Северу через международные организации

Скорее всего, Юг окажет продовольственную помощь Северу через международные гуманитарные организации. Первоначально в Сеуле выражали желание сделать это напрямую, но после того, как Пхеньян произвёл серию ракетных пусков, общественное мнение изменилось. В этой связи меняется и подход южнокорейской стороны. Нынешняя продовольственная ситуация на Севере оценивается как худшая за последние 10 лет. Международные организации объявили, что в этом году нехватка продовольствия в этой стране составляет 1 млн 360 тыс. тонн. По словам главы Всемирной продовольственной программы (WFP) Дэвида Бисли, такие данные были получены на основе ознакомления с ситуацией на месте. В первой половине апреля во главе делегации экспертов он проводил в КНДР исследование на эту тему совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO). По его словам, на этот раз Север предоставил более широкий доступ к данным, чем когда-либо. Бисли заявил, что нехватка еды угрожает детям всех возрастов. У 25% детей наблюдается нарушение процесса роста. Без дополнительной помощи все ранее достигнутые подвижки могут стать бесполезными. Бисли подчеркнул важность создания в долгосрочной перспективе гибкой системы противодействия стихийным бедствиям.





К настоящему моменту Юг предоставил Северу 2,5 млн тонн риса. Основная часть - 2 млн 400 тыс. тонн - пришлась на период с 2000 по 2007 год. Ежегодно Северу поставлялось 300-500 тыс. тонн риса. Исключением стали только 2001 и 2006 годы. Ещё 150 тыс. тонн были предоставлены в 2006 и 2010 годах в качестве помощи в ликвидации последствий наводнений. На этот раз первоначально был озвучен объём возможной прямой помощи в 100 тыс. тонн. В случае оказания помощи напрямую необходимо провести межкорейские переговоры. Правительство надеялось на то, что это может дать толчок возобновлению диалога Юга и Севера. Такой диалог поддержал и американский президент Дональд Трамп.





Проблема возникла неожиданно. 4 и 9 мая Север провёл ракетные запуски. Это привело к ухудшению общественного мнения по вопросу оказания помощи КНДР. Но правительство всё же сохраняет прежнюю позицию о необходимости предоставления продовольственной поддержки Северу, поскольку это вопрос гуманитарного характера. Немаловажным моментом является своевременность помощи. Таким образом, выход из ситуации может состоять в направлении продовольствия через международные организации. Это позволит соблюсти принцип своевременности, одновременно избежав протестов в обществе и со стороны Севера.



