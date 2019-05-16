Актриса Хан Га Ин стала мамой во второй раз

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Актриса Хан Га Ин и ее супруг, актер Ён Чжон Хун стали родителями во второй раз. 13 мая продюсерский центр Ён Чжон Хуна «935 Entertainment» и центр Хан Га Ин «BH Entertainment» сделали официальное заявление о том, что в тот день Хан Га Ин родила здорового мальчика и находится под наблюдением врачей. Звездная пара сыграла свадьбу в 2005 году, в 2016 году у них родилась дочь, и вот три года спустя в их семье очередное пополнение. Известно, что Ён Чжон Хун очень трепетно относится к своей семье, однажды в интервью он признался, что несмотря на плотный рабочий график он выкраивает время и частенько заезжает домой, где его ждет маленькая дочь. Актриса Хан Га Ин в свою очередь не забросила карьеру ради семьи, в прошлом году она успешно вернулась на экраны после долгого перерыва. Ее роль в сериале «Любовница» телеканала OCN была хорошо оценена зрителями и критиками.