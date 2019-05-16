Знакомства и романтические отношения в КНДР

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Раньше в Северной Корее знакомства в студенческой и армейской среде были запрещены, так как любовные отношения считались пережитком капитализма, подрывающим устои социализма. Однако сегодня в северокорейских фильмах появились сцены, в которых влюблённые пары гуляют по набережной реки Тэдонган в Пхеньяне. В условиях нынешней свободы знакомств молодые северокорейцы всё чаще стали вступать в брак по любви. Изменившееся отношение к знакомству повлияло на представление женщин о замужестве. Изменения в политике и экономике влияют на культуру свиданий и брака. Сегодня мы вместе с профессором Ли Ми Гён из Института образования в сфере воссоединения выясним, как принято знакомиться среди молодых северокорейцев, и как поддерживаются романтические отношения между ними.