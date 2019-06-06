Прогнозы южнокорейского экспорта на второе полугодие отрицательные





Прогноз о сокращении в этом году экспорта в важнейших отраслях отечественной экономики, озвученный Корейским институтом экономических исследований, может указывать лишь на начало серьёзного спада. Он также показывает риски данных отраслей на фоне изменения правил мировой торговли и начала четвёртой промышленной революции. В институте сообщили, что сокращение экспорта по разным секторам будет варьироваться от 6 до 20%. Незначительный рост на 2-3% прогнозируется только в судостроении и автомобильной промышленности. Это крайне негативная оценка состояния экономики, учитывая высокую зависимость РК от экспорта и то, что речь идёт о важнейших отраслях страны. Столь неблагоприятные прогнозы объясняются такими факторами как влияние высокого роста в предыдущий период, падение цен, изменение условий внешней торговли и другие. Проблема в том, что большинство таких аспектов будет оказывать влияние на РК и впредь.





Спад в секторе полупроводников можно объяснить чрезмерно быстрым ростом продаж в прошлом году. Но стоит признать и то, что отрасль полупроводниковой памяти уже достигла своего предела. Технологические компании всего мира наращивают конкуренцию в создании двигателей будущего роста. Южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix планируют масштабную реструктуризацию производства, стремясь снизить чрезмерную ориентированность на полупроводниковую память, переведя внимание на системные полупроводники. Hyundai Motors прилагает усилия, чтобы занять своё место на рынке автомобилей будущего, развивая технологии водородных машин. В судостроении наблюдается значительное улучшение ситуации после крупной реструктуризации.





У усилий частного бизнеса и государства есть предел. Порядок мировой торговли меняется, как видно из торгового противостояния Китая и США. Ситуация переходит в формат технологических войн, примером чему служат американские санкции против китайской корпорации Huawei. Южнокорейские компании, как указывают эксперты, также вполне могут столкнуться с подобным давлением со стороны других стран. Прогнозы экспорта, безусловно, могут улучшиться в первой половине следующего года. Но делать конкретные выводы пока рано. Следует сосредоточиться на укреплении конкурентоспособности главных отраслей страны и подготовке к изменениям условий работы мирового рынка. При этом необходим стратегический подход правительства и деловых кругов. Только в этом случае РК сможет сохранить двигатели будущего роста.



