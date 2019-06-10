Компания Blue Communication обучает программированию

© BLUECOMMUNICATION

Сегодня мы познакомимся с компанией Blue Communication (블루 커뮤니케이션), которая оказывает услуги по обучению кодированию на базе физических вычислений. У микрофона президент компании г-н Чон Хи Ён.





Blue Communication занимается созданием инструментов обучения и учебных планов в сфере создания программного обеспечения. К 31 году я задумался над тем, чего я хочу, какая у меня мечта. Тогда я впервые чётко осознал, что хочу быть хорошим отцом для своих двух сыновей. Тогда на первый план встал вопрос о том, что я могу сделать для них, используя свои знания и навыки. Это вывело меня на образовательный контент в сфере кодирования. Ознакомившись с имевшимися образовательными программами и инструментами, я понял, что в реальном применении они не совсем удобны, так как создавались в разных условиях. Было много минусов в плане развития творческих начал и логики, а также в развитии умения решать проблемы.





Компания Blue Communication, созданная в 2013 году, успешно представила свои услуги на рынке обучения кодированию через бренд «AsomeIT». Г-н Чон Хи Ён работал в ежемесячном журнале Microsoft Ware. Он прошёл путь от простого корреспондента до редактора, а затем до руководителя издания. В какой-то момент он решил заняться образовательным контентом в сфере программирования, воодушевлённый целью стать хорошим отцом для своих сыновей. Поскольку программирование - это один из ключевых компонентов четвёртой промышленной революции, а также средство, позволяющее развивать умение решать проблемы, расширять логическое и творческое мышление. Проблема в том, что в начале обучения следует понять сложные принципы и основы, освоив языки программирования. Нужно совместить и научиться использовать различные коды и команды для компьютерной системы. Именно этот процесс вызывает трудности.





Создание программного обеспечения это очень сложная дисциплина. Программирование ведётся на английском языке. Следует обеспечить совместимость кодов и учитывать сложную структуру кодирования. Обучаемого это может оттолкнуть от предмета, учитывая необходимость совмещения английского языка, сложных научных предметов и математики. Я занялся поиском способа сделать этот процесс интересным. Существует понятие физических вычислений, которые позволяют создавать программное обеспечение, заставляющее двигать реальные физические устройства. Когда видишь, что созданное тобой программное обеспечение движет машинкой или роботом, то и понять суть программирования гораздо проще. Поэтому мы создали роботов, машинки, устройства на базе интернета вещей, а также программу обучения на базе любимого разработчиками во всём мире языка программирования Python.





© BLUECOMMUNICATION

Для того, чтобы сделать процесс обучения интересным, Blue Communication применила систему физических вычислений, в рамках которой происходит своего рода диалог между компьютером и реальным миром. Обучение на этой базе нацелено на создание программного обеспечения для реальных устройств. Образовательная платформа Blue Communication состоит из инструментов кодирования AsomeBot и AsomeCar, образовательной программы AsomeCode, а также приложений, соединённых с различными инструментами. Из всего этого списка детей больше всего захватывают образовательные инструменты в виде роботов и автомобилей. AsomeBot при помощи ультразвукового датчика определяет расстояние до препятствия, умея обходить его. Также он может танцевать, бороться и выполнять ряд других функций. Машина AsomeCar имеет регулировку скорости и может найти выход из лабиринта. Дети могут проще понять принцип программирования, манипулируя этими инструментами при помощи кодирования. Результат работы по разработке налицо. Но процесс разработки не был простым.





Занимаясь разработкой, мы не были производителями или фабрикой. Но обучая 4 тыс. человек мы могли понять, что конкретно нравится обучаемым детям, и с каким сложностями они сталкиваются. В Корее программирование вошло в обязательную образовательную программу, но учителя сами не являются разработчиками, и для них данный предмет сложный и «страшный». В течение двух лет мы собирали данные о нуждах и предложениях таких преподавателей. В общем, на изучение ситуации и разработку у нас ушло много времени и вложений. Бывало я сожалел о том, что вообще начал данный проект.





Blue Communication в течение трёх лет создавала свою образовательную платформу. Сложности были на каждом этапе. Но видя восторженную реакцию детей, разработчики получали силы продолжать работу. В 2017 году был запущен бренд образования в сфере кодирования AsomeIT. Новый подход к обучению сложному предмету был прекрасно встречен. В 2018 году компания была отобрана в качестве одного из лучших брендов Сеула - Hi-Seoul Brand. Также Blue Communication получила поддержку в создании своих продуктов от Сеульского агентства по развитию бизнеса. Сегодня компания, получившая признание, сумела выйти на мировой рынок, заключив контракты на продажи своего продукта в США, Индонезии и Вьетнаме. В этом году на Международной выставке потребительской электроники (СES) Blue Communication привлекла большой интерес. Теперь компания намерена сосредоточиться на расширении своих позиций на мировом рынке. Ведётся разработка новых инструментов, а именно дрона. Создаётся проект, в рамках которого можно будет создавать недорогих дронов для образовательных целей с применением технологий искусственного интеллекта. Компания Blue Communication работает над тем, чтобы сделать изучение программирования интересным. Таким образом, компания меняет представление об этой сложной и очень важной дисциплине.