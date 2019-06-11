Президент США получил письмо от лидера КНДР

Президент США Дональд Трамп сообщил во вторник журналистам в Белом доме, что получил накануне «красивое» и «очень тёплое» письмо от северокорейского лидера Ким Чон Ына. При этом содержание письма Трамп не раскрыл. Такую высокую оценку послания северокорейского лидера обозреватели воспринимают как положительный сигнал для продолжения северокорейско-американского диалога. Между тем, 12 июня, когда исполнился ровно год после первого саммита лидеров двух стран в Сингапуре, Пхеньян в своём заявлении возложил на Вашингтон всю ответственность за срыв второго саммита в Ханое в феврале этого года. Ранее Пхеньян, ограничивая предельный срок диалога между КНДР и США концом нынешнего года, призвал Вашингтон возобновить переговоры.





Как полагают эксперты, в своём письме лидер КНДР может напомнить президенту США о совместном заявлении, принятом по итогам сингапурского саммита. В нём Ким Чон Ын может предложить Дональду Трампу урегулировать проблему денуклеаризации «сверху вниз», т.е., на высшем уровне. Дело в том, что стороны не могут сблизить позиции, в связи с чем диалог находится в тупике. В совместном заявлении от 12 июня прошлого года говорится о возможности установления новых отношений между Пхеньяном и Вашингтоном. Кроме того, стороны договорились прилагать совместные усилия для построения мира на Корейском полуострове в духе Пханмунчжомской декларации от 27 апреля прошлого года, достижения полной денуклеаризации Корейского полуострова и возвращения РК и США останков военнопленных и погибших во время Корейской войны. В то же время в совместной декларации от 12 июня не зафиксировано предложение США о полной, подконтрольной и необратимой денуклеаризации. В общем плане во время первого саммита в Сингапуре лидеры двух стран договорились достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности для Пхеньяна.





Второй саммит, состоявшийся в Ханое в феврале нынешнего года, оказался неудачным из-за различий во взглядах на масштабы денуклеаризации КНДР.После этого переговорный процесс между Пхеньяном и Вашингтоном оказался в тупике. Ситуация ещё больше обострилась, когда в мае США арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по подозрению в нарушении международных санкций.В том же месяце Пхеньян провёл серию ракетных пусков, по поводу которых глава Белого дома сказал, что ракеты пролетели «очень короткие дистанции».