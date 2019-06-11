



Музыкальный цикл «Ёнсан хвесан» - одно из выдающихся произведений корейской классической музыки. Это цикл из девяти произведений, созданный на основе буддийского песнопения и длительностью не менее часа. За долгие годы существования цикл стали исполнять в разных вариациях. С некоторыми из них вы сможете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 418. Музыкальный цикл «Ёнсан хвесан»

* Композиция «Саннёнсан» из цикла «Ёнсан хвесан» в вариации для струнных инструментов - Пак Ён Сын (смычковая цитра комунго), Ли Сын Хон (флейта пхири)

* Части «Самхён тодыри», «Ёмбуль тодыри» из цикла «Ёнсан хвесан» в вариации для духовых инструментов - Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Части «Кемён», «Кыльгеянчхон» и «Учжо» из заключительной части «Минган пхунню» - Мун Чжэ Сук (цитра каягым), Хон Чжон Чжин (бамбуковая флейта тэгым), Ким Чжон Су (барабан чангу)