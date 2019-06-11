Сближаясь с Севером: Общественный транспорт в КНДР

© KBS

В Северной Корее, где свобода передвижения ограничена, граждане фактически не могут пользоваться личными автомобилями. Сегодня такси стало привычным в Пхеньяне. Появилась прослойка зажиточных людей, которые всё чаще прибегают к его услугам. В Пхеньяне также есть метро, которое открылось в 1973 году. Общая протяжённость его линий составляет 34 километров, и оно охватывает лишь часть районов столицы, поэтому горожане также пользуются трамваями и троллейбусами. Однако в работе электрического транспорта часто случаются перебои из-за проблем с электроснабжением. В последние годы набирают популярность автобусы, причём появилась новая категория автобусов – «пори босы», или платные коммерческие автобусы. Об общественном транспорте в КНДР рассказывает госпожа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка Севера, ныне работающая в онлайн-издании Daily NK в Сеуле.