В РК вновь подчеркнули независимость частных компаний в вопросе присоединения к бойкоту Huawei

На сегодняшний день США применяют жёсткие ограничительные меры в отношении крупнейшей телекоммуникационной компании Китая Huawei. Вместе с этим Вашингтон призывает мировое сообщество, в частности всех своих союзников, полностью прекратить деловые связи с китайским предприятием. Аналитики рассматривают нынешнюю политику США как отголоски торговой войны с Пекином и в то же время борьбу за мировое первенство в области технологий. Это выражается в стремлении достичь цели торгового противостояния и предотвратить возможную передачу передовых технологий Китаю путём разрыва деловых связей с китайской компанией и прекращения поставок деталей. Прежде всего, штаты настаивают на национальной безопасности страны, указывая на то, что использование техники от Huawei может привести к утечке секретных данных в Китай. В свою очередь, Пекин и руководство Huawei полностью отрицают подобные обвинения. По их мнению, Вашингтон несколько преувеличивает сложившуюся ситуацию и использует её для оказания давления на Китай.





Одни страны не считают, что продукция Huawei является источником опасности, другие – активно присоединяются к бойкоту США против Huawei. Ситуация в Республике Корея вокруг сотрудничества с Huawei вызвала много споров. Сеул не впервые сталкивается с подобной ситуацией. В 2013 году, в процессе внедрения технологий мобильной связи четвёртого поколения, США выражали беспокойство по поводу использования южнокорейской компанией LG китайского оборудования. В Вашингтоне считают, что техника от Huawei может использоваться для слежения за действиями Республики Корея и её союзниками. Теперь схожий сценарий развивается относительно внедрения технологий связи пятого поколения, но в более расширенном формате.





Посол США в Республике Корея Гарри Харрис активно призывает южнокорейское правительство присоединиться к бойкоту против Huawei. Он настаивает на том, что китайское предприятие по требованию правительства может открыть «потайную дверь» в сети связи. По словам Харриса, именно по этой причине необходимо очень строго подходить к вопросу приобретения китайского оборудования. Несмотря на это, Сеул занял нейтральную позицию и подчеркнул важность независимости частных компаний в подобных вопросах. В какой-то степени данное решение можно рассматривать как отказ правительству США. Отметим, что в администрации президента заявили об отсутствии какой-либо опасности. Хотя военные специалисты настаивают на возможности проникновения Китая в сети передачи данных государственного значения. Речь идёт о том, что никто кроме производителя оборудования не может проверить факт получения несанкционированного доступа к данным через так называемую «потайную дверь», под которой понимаются скрытые лазейки в системе связи.



