Настоящие мужчины: популярные певцы исполняют долг перед Родиной!

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«Звездная пара» - Сон Чжун Ги и Сон Хе Гё начали бракоразводный процесс менее чем через два года после шумной свадьбы. 26 июня юридическая фирма, представляющая интересы Сон Чжун Ги, подала бракоразводный иск в Сеульский суд по семейным делам. Что стало причино расставания?

29 июня актриса Чон Ми Сон скончалась в номере гостиницы в городе Чончжу. По словам близких, актриса страдала продолжительной депрессией. Актёры, которые вместе с ней снимались с фильмах и сериалах, всё ещё не могут поверить случившемуся.

Радостная весть для поклонников актёра Ким Су Хёна, который 1-го июля был официально демобилизирован.

Об этом мы расскажем вам в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 3 июля.