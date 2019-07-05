Настоящие мужчины: популярные певцы исполняют долг перед Родиной!

На тему дня: комментарий к главной новости
Меры Японии по ограничению экспорта нарушают международные правила
2019-07-05
# Новости шоу-бизнеса l 2019-07-03
«Звездная пара» - Сон Чжун Ги и Сон Хе Гё начали бракоразводный процесс менее чем через два года после шумной свадьбы. 26 июня юридическая фирма, представляющая интересы Сон Чжун Ги, подала бракоразводный иск в Сеульский суд по семейным делам. Что стало причино расставания?
29 июня актриса Чон Ми Сон скончалась в номере гостиницы в городе Чончжу. По словам близких, актриса страдала продолжительной депрессией. Актёры, которые вместе с ней снимались с фильмах и сериалах, всё ещё не могут поверить случившемуся.
Радостная весть для поклонников актёра Ким Су Хёна, который 1-го июля был официально демобилизирован.
Об этом мы расскажем вам в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 3 июля.
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-07-05
2019-07-05
2019-07-06