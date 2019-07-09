Компания Wehome предоставляет услуги по поиску гостиниц

© WEHOME

Сегодня мы познакомимся с компанией с компанией Wehome (위홈), которая предоставляет услуги по поиску гостиниц и других мест, где можно на время остановиться, используя технологии блокчейн. Познакомит нас с ней президент компании г-н Чо Сан Гу.





Компания Wehome предоставляет услуги поиска жилья на короткий срок. Наши услуги лучше, чем у известной онлайн-площадки для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb. У нас нет комиссии, зато есть выплаты за участие в работе системы. Сегодня услуги шеринга в тренде. Ценность Airbnb достигает 50 млрд долларов, а Uber - 100 млрд долларов. Проблема в том, что эти платформы монополизируют рынки. Создание наших услуг стало возможным благодаря технологии блокчейн. Wehome - это компания, которая на основе восьмилетнего опыта работы стремится к развитию экономики шеринга на базе лучшей философии и услугах, чем у Airbnb.





Wehome является новым сообществом в сфере обмена информацией о краткосрочном жилье. Компания удалила из модели работы Airbnb необходимость выплаты комиссии участниками, предоставив возможность получения дохода. Это стало возможно благодаря технологии блокчейн, которая позволяет безопасно фиксировать все производимые операции. Отсутствие комиссии посредникам даёт возможность хозяевам арендного жилья повысить доход, а также снизить стоимость услуг. Кроме того, активные участники системы могут получить награду в виде внутренней криптовалюты, ценность которой строго закрепляется технологией блокчейн. За счёт получаемых таким образом бонусов можно полностью погасить комиссию при проведении оплат услуг через кредитные карты.





Я изучал дисциплины Internet Future Architect и интернет-видеоконференция в Техасском университете A&M, а затем участвовал в качестве эксперта по компьютерам в одном из проектов Национальной лаборатории им. Лоуренса в Беркли. Тогда было много идей. Одной из них является система Net Geo. Она подразумевает автоматическое определение IP адреса при работе в разных сервисах в интернете по всему миру. Я являюсь одним из создателей известной во всём мире системы Internet Geo Location. Добившись коммерциализации задумки мы получили инвестиции в размере 5-6 млн долларов, создавая конкретные продукты.





© WEHOME

Глава компании г-н Чо Сан Гу окончил на родине университет по специальности компьютерная инженерия, после чего начал работать в телекоммуникационной компании КТ. Отправившись в США, он получил степень профессора, а затем начал своё дело. Вернувшись на родину, он отвечал за интернет бизнес-проекты в КТ и LG U Plus. В 2012 году он занялся новым проектом, создав платформу обмена информацией о краткосрочной аренде жилья Kozaza.





В сфере обмена информацией о жилье наибольшую ценность в нашей стране имеет традиционный дом Ханок. Мы создали базу данных о Ханоках по всей стране, хозяева которых принимали постояльцев. Мы создали термин Ханок стэй. Сотрудничали с поисковиком Naver. Через нашу систему в Ханоке останавливался Эрик Шмидт, который тогда был главой совета директоров Google. Он остался доволен. Были и другие известные гости, которые также оставляли хорошие отзывы. Это касается и южнокорейцев, к примеру, студентов, которые никогда не бывали в Ханоках.





Г-н Чо Сан Гу занимался разными проектами в сфере интернета. Предвидя приход эпохи шеринговой экономики, за год до появления Airbnb он начал предоставление подобных услуг в секторе Ханок. Это было связано со стремлением познакомить мир и самих южнокорейцев с традициями и культурой страны. Между тем, сегодня компания осуществляет ещё один интересный проект под названием «Метро стэй», который предоставляет информацию о краткосрочном жилье в пределах пятисот метров от станций метро. При этом отбираются самые лучшие отели, гэстхаусы и другие места. Это способствует привлечению туристов в не очень известные места, где есть метро.





Наверное, у меня было слишком большое «видение», с которым трудно выстраивать общение с людьми. Мы многое сделали для реализации задумок, пройдя через множество проб и ошибок. Теперь мы намерены через Wehome работать ближе к людям, предоставляя реально ценные услуги. Я думаю, что шеринговая экономика очень важна для выживания человечества, это также волшебное решение для РК в устранении нынешних проблем.





Технологии блокчейн пока распространены не очень широко. Wehome стремится на их базе открыть эпоху шеринговой экономики, применяя новейшие технологии четвёртой промышленной революции в сфере туризма.