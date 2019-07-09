Свежий мини-альбом группы «Ёчжачхингу»





В рубрике «Новые альбомы» июля мы предложим вниманию наших уважаемых радиослушателей некоторые песни из седьмого мини-альбома гёрлз-группы «Ёчжачхингу», который появился совсем недавно.

Как известно, в составе этой гёрлз-группы выступают шесть юных и очаровательной исполнительниц. Дебютировал коллектив в 2015 году. Своей чистой и светлой концепцией он быстро завоевал симпатии южнокорейских меломанов. Ведь не зря само название группы «Ёчжачхингу» переводится на русский язык как «подруга» или «девушка». Образы её участниц и исполняемые ими композиции напоминают первые работы популярных южнокорейских гёрлз-групп, таких, как 'Fin.K.L', «Сонёсидэ» и 'Apink'. И, наверно, поэтому работы группы «Ёчжачхингу» находят отклики у аудитории самых разных возрастных поколений. Кстати, не секрет, что большой интерес к песням группы проявляют многие слушатели не только в Корее, но за её пределами.

Что же касается нового диска, то он появился в текущем месяце. Он стал седьмым по счёту мини-альбомом. В него вошли семь новых треков и одна инструментальная версия главной песни. А открыл нашу очередную рубрику главный трек - песня под названием «Тропическая ночь», которая несколько отличается от привычного стиля музыки группы «Ёчжачхингу». Затем на наших волнах прозвучал другой свежий трек под названием «Заветное желание» группы «Ёчжачхингу», тоже из седьмого мини-альбома.

Хочется отметить, что за пройденные годы своей творческой карьеры исполнительницы «Ёчжачхингу» успели выпустить два регулярных альбома и ряд внеочередных дисков. Многие из них имели большой успех, а настоящими хитами группы стали такие песни, как «С сегодняшнего дня мы…», «Прыгая во времени» и «Ты и Я». А в нашем эфире далее прозвучал ещё один трек из очередного мини-альбома группы «Ёчжачхингу» - впечатляющая и мощная композиция 'FLOWER', в которой совмещены игра живого оркестра из тридцати музыкантов. Ну, а завершение рубрики «Новые альбомы» июля прозвучала фанки-поп песня под названием 'Paradise' в исполнении коллектива «Ёчжачхингу».





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