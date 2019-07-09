



В позднюю эпоху государства Чосон многим корейским деятелям искусства покровительствовал меценат по имени Сим Ён. Сам он занимал высокую государственную должность, имел военный чин и приличное состояние. Сим Ён отличался не только любовью к прекрасному, но и умением жить играючи, о чём свидетельствуют многочисленные весёлые истории из его жизни. Подробности вы услышите в нашем выпуске.





Выпуск 422. Меценат Сим Ён

* Мелодия «Любовь к искусству незнатного учёного» (Пхоый пхунню) - Ансамбль «Ёмин»

* Мелодия «Сурёным» - Сон Бом Чжу (губной орган сэнхван), Ли Ду Вон (дудка тансо)

* Песня «До ухода ночи» - Ансамбль «Соульчиги»