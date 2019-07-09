МБР «Хвасон-15» способна нанести удар по территории США 

Среди компонентов северокорейской ядерной угрозы самым опасным является не боеголовка, а ракета, которая служит средством её доставки. Командование американским военным контингентом в РК впервые официально признало, что северокорейские межконтинентальные баллистические ракеты могут нанести удар непосредственно по территории США. Северная Корея в течение десятилетий разрабатывала оружие массового уничтожения. Эта работа продолжалась под руководством трёх поколений династии Кимов - Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чон Ына. Северокорейская верхушка считала этот путь единственным способом сохранить свой политический режим.





Северу удалось создать систему баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки. Управляемые ракеты делятся на два вида – крылатые и баллистические. Первые управляются до достижения цели. Это повышает точность удара, но низкие высота и скорость полёта делают такие ракеты уязвимыми для систем ПРО. Баллистические ракеты управляются только в процессе выхода на нужную траекторию. Затем они выходят за пределы плотных слоёв атмосферы и, пройдя заданное расстояние, вновь входят в атмосферу, нанося удар по цели. Есть баллистические ракеты, запускаемые с подводных лодок – БРПЛ. Несмотря на низкий уровень жизни населения страны, КНДР завершила создание системы баллистических ракет. Это ракеты малой дальности типа Scud, ракеты с увеличенным радиусом действия, в частности, «Пуккыксон». Ракеты «Хвасон-10» и «Хвасон-12» с зоной действия в пределах трёх тысяч километров относятся к ракетам средней дальности. Командование военным контингентом США признало, что МБР «Хвасон-15» способна достичь американской территории. Сейчас строится подводная лодка, с которой возможен её запуск.





Мировое сообщество требует и добивается того, чтобы КНДР пошла на полный, необратимый и подконтрольный отказ от ядерного оружия. Поэтому денуклеаризация Севера затрагивает как ядерные боеголовки, так и баллистические ракеты. Оценку американского командования можно проанализировать с двух позиций. Во-первых, Север рассматривается в качестве страны, обладающей ядерным оружием. Во-вторых, с военной точки зрения отмечается необходимость давать точную оценку возможностям вероятного противника.